Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Antetokounmpo'nun 41 sayısı Bucks'a Pacers karşısında galibiyet getirdi!
Giriş Tarihi: 28.1.2023 13:29

NBA'de Antetokounmpo'nun 41 sayısı Bucks'a Pacers karşısında galibiyet getirdi!

AA
NBA’de Antetokounmpo’nun 41 sayısı Bucks’a Pacers karşısında galibiyet getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 141-131 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle "double-double" yaparak üstün performans gösterdiği mücadelede Bucks, Pacers'ı 10 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle oynadı ve galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta ise Myles Turner 24 sayı, Buddy Hield 22 sayı ve Bennedict Mathurin 21 sayı ile oynadı ama mağlubiyete engel olamadı.

Cedi'den 5 sayı

Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 112-100 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı galibiyeti getirdi.

Gilgeous-Alexander, üst üste dördüncü maçında 30 ve üzeri sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve 13 dakika 3 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 31 sayısı ve Evan Mobley'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 131-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 111-100

Miami Heat-Orlando Magic: 110-105

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-100

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 129-117

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi! 22 yaşındaki çete lideri ve 15 şüpheli yakalandı
Bunların adayını gördüm
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Antetokounmpo'nun 41 sayısı Bucks'a Pacers karşısında galibiyet getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA