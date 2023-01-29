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Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:14 Son Güncelleme: 29.1.2023 11:15

Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmada mağlup etti! Lebron James çileden çıktı...

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Celtics, Los Angeles Lakers’ı uzatmada mağlup etti! Lebron James çileden çıktı...

NBA'de heyecan devam ediyor. Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmada 125-121 yendi. Maçın uzatmalarında LeBron James'in bir pozisyonu geceye damga vururken, tecrübeli oyuncu son topta kendisine faul yapıldığını ifade ederek hakemlere büyük tepki gösterdi.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Celtics ile Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Lakers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 105-105'lik skorla uzatmaya giden müsabakadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 26 sayı, 6 ribauntla oynadı. Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

LEBRON'DAN HAKEME TEPKİ

LeBron James, maçın son anlarında potaya gittiği bir pozisyonda kendisine faul yaptığı gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi. Celtics - Lakers maçının hakemi Eric Lewis "Son pozisyonda LeBron'a temas vardı. Maç sırasında pozisyonu faul olarak görmedik. Ekibimiz, o pozisyonu kaçırdı." diyerek faulün yapıldığını itiraf etti.

- 76ERSLI EMBİİD'DEN NUGGETS POTASINA 47 SAYI

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets mücadelesi, ligin iki yıldız pivotu Joel Embiid ile Nikola Jokic'i karşı karşıya getirdi. Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki 76ers, seyircisi önünde Batı Konferansı lideri Nuggets ile oynadığı maçı 126-119 kazandı.

Peş peşe 7. galibiyetini alan 76ers'ta Embiid 47 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma; James Harden da 17 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı.

Nuggets cephesindeyse Jokic 24 sayı, 9 asist, 8 ribaunt; Jamal Murray 22 sayı, 6 asist ve Michael Porter 20 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 126-119

Brooklyn Nets-New York Knicks: 122-115

Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-128

Detroit Pistons-Houston Rockets: 114-117

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 113-120

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 118-128 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 103-113

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 125-121 (uzatmada)

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 108-100

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-123

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Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmada mağlup etti! Lebron James çileden çıktı...
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