Celtics, Los Angeles Lakers’ı uzatmada mağlup etti! Lebron James çileden çıktı...

LEBRON'DAN HAKEME TEPKİ

LeBron James, maçın son anlarında potaya gittiği bir pozisyonda kendisine faul yaptığı gerekçesiyle hakemlere tepki gösterdi. Celtics - Lakers maçının hakemi Eric Lewis "Son pozisyonda LeBron'a temas vardı. Maç sırasında pozisyonu faul olarak görmedik. Ekibimiz, o pozisyonu kaçırdı." diyerek faulün yapıldığını itiraf etti.