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Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:28

Darüşşafakalı basketbolcu Can Korkmaz, hedeflerini anlattı

AA
Darüşşafakalı basketbolcu Can Korkmaz, hedeflerini anlattı

Darüşşafaka Lassa'nın deneyimli basketbolcusu Can Korkmaz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin sonuna kadar gitmek olduğunu söyledi.

Darüşşafaka Lassa'nın deneyimli basketbolcusu Can Korkmaz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin sonuna kadar gitmek olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8 içinde bitiren, Türkiye Kupası'nda oynama hakkı kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16'da devam eden Darüşşafaka Lassa'nın tecrübeli isimlerinden Can Korkmaz, hedeflerinin AA muhabirine anlattı.

Sezon başında zor bir başlangıç yaşadıklarını ancak takım içindeki birliktelikle istedikleri sonuçları aldıklarını belirten 30 yaşındaki basketbolcu, "İlk yarıyı daha iyi bir yerde de bitirebilirdik ama istediğimiz yerdeyiz. Hem Türkiye Kupası'na hem de Avrupa'da son 16'ya kaldık. Umarım bu birliktelikle ikinci yarı daha da güzel geçer." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda yer aldıkları L Grubu 2. maçında Tenerife ile iç sahada oynanacak maçın önemine dikkati çeken Can Korkmaz, şunları söyledi:

"Tenerife geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İspanya Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Tabii ki hedefimiz kazanmak. Genel hedefe bakarsak, maç maç gitmek lazım. İlk hedef Tenerife maçını kazanıp sonrasında gruptan çıkmak. Zaman ve sonuçlar ne gösterir bilemem ama sonuna kadar gidebilmek ilk hedefimiz olmalı."

"ANADOLU EFES MAÇINDA HERKESİ TRİBÜNE BEKLİYORUZ"
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan ve ardından birçok kulüpte forma giyen Can Korkmaz, hafta sonunda oynanacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili de "Anadolu Efes'in gücünü konuşmaya gerek yok. Her maç zorlu. Anadolu Efes maçı için de ekstra bir durum olacağını sanmıyorum. Evimizde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ve herkesi bu maçta tribüne bekliyoruz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bu sezon ligin geçmiş dönemlere oranla daha çekişmeli geçtiğini ifade eden Can Korkmaz, her maçın çok önemli olduğunu söyledi. Seyir zevki açısından güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Korkmaz, "Çoğu takım birbirine denk güçte. Kalite açısından birbirine yakın takımların mücadele ettiği bir sezon. Alt sırayla üst sıra arasında çok fazla galibiyet farkının olmadığı bir lig izliyoruz. Hafta hafta bakıp umarım en iyi şekilde sezonu tamamlarız." diye konuştu.

"ALPEREN UMARIM ÇOK İYİ YERLERE GELİR. BUNU YAPABİLECEK GÜÇTE VE POTANSİYELDE"
Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Pınar Karşıyaka deplasmanının çok zorlu geçeceğini söyleyen Can Korkmaz, İzmir'de güzel bir galibiyet elde ederek Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e katılmak istediklerini belirtti.

NBA'de forma giyen milli basketbolcuları da değerlendiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah NBA'e buradan çok oyuncu gider. Bunu yapabilecek çok potansiyelli oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Umarım onlar da altyapıdan çıktıktan sonra A takımlarda daha fazla şans bulurlar. Alperen çok güzel ve umut vadeden bir sezon geçiriyor. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Bunu yapabilecek güçte ve potansiyelde. Cedi ve Furkan yıllardır kendilerini orada kanıtlamış durumda. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ulaşmak istedikleri yere ulaşırlar."

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Darüşşafakalı basketbolcu Can Korkmaz, hedeflerini anlattı
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