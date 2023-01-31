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Giriş Tarihi: 1.2.2023 00:04

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti

AA
Fenerbahçe Beko, Olympiakos’a kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 93-73 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 9. yenilgisini aldı. THY Avrupa Ligi'nin lideri Olympiakos ise 15. galibiyetini aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı da Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maça sarı-lacivertli ekip tutuk başladı ve 8-0'lık skorla yenik duruma düştü. İlk 5 dakikalık bölümün sonlarına doğru toparlanarak ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, sonrasına konuk ekibin etkili oyununa karşı koyamadı ve ilk periyottan 24-10 yenik ayrıldı.

İkinci periyoda Motley'nin kaydettiği üçlük ile başlayan Fenerbahçe Beko, ardından rakibine yine 8-0'lık bir seri verdi ve ardından da Wilbekin'in iki teknik faul sonrası daha ilk yarı bitmeden ikinci periyodun ortalarına doğru oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler, periyodun sonlarına doğru farkı eritmeye çalışsa da devreye 51-30 mağlup durumda girdi. Devre sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, hakeme yoğun tepki gösterdi.

Devrenin ardından üçüncü periyotta da karşılıklı sayılarla farkın kapanmasını engelleyen konuk ekip, son periyoda 77-51 önde girdi.

Dördüncü periyoda iyi başlayan ve 15-2'lik bir seri ile farkı 13 sayıya düşüren Fenerbahçe Beko, maçın son dakikalarında ise farkın tekrar açılmasını engelleyemedi ve maçtan da 93-73 yenik ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti
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