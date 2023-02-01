Sahne All-Peren’in

Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcumuz, NBA All-Star’da Yükselen Yıldızlar mücadelesinde boy gösterecek
NBA'de 2023 All-Star heyecanına her geçen gün biraz daha yaklaşılırken büyük bir gelişme yaşandı. Houston Rockets'ta rekor üstüne rekor kıran milli pivotumuz Alperen Şengün, NBA All- Star'daki Yükselen Yıldızlar maçında hafta sonu forma giyecek. Bu yıl Salt Lake City'de düzenlenecek organizasyonun ilk gününde çaylak oyuncular ve ikinci yıl oyuncularının forma giydiği ABD-Dünya Karması maçında Paolo Banchero, Jalen Duren, Jaden Ivey, Walker Kessler gibi birçok isim de Alperen ile birlikte parkeye çıkacak. Şengün geçen sezon daYükselen Yıldızlar maçındasahada yer almıştı.
GUDURİC YETMEDİ
THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 93-73 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde MarkoGuduric 24 sayıyla maçın en skoreri olmasınarağmen yenilgiyi önleyemedi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Rytas Vinius takımına 95-88 mağlup olurken, G.Saray Nef de Yunan temsilcisi AEK Athena'ya 81-71 yenildi.