Sahne All-Peren’in

NBA'de 2023 All-Star heyecanına her geçen gün biraz daha yaklaşılırken büyük bir gelişme yaşandı. Houston Rockets'ta rekor üstüne rekor kıran milli pivotumuz Alperen Şengün, NBA All- Star'daki Yükselen Yıldızlar maçında hafta sonu forma giyecek. Bu yıl Salt Lake City'de düzenlenecek organizasyonun ilk gününde çaylak oyuncular ve ikinci yıl oyuncularının forma giydiği ABD-Dünya Karması maçında Paolo Banchero, Jalen Duren, Jaden Ivey, Walker Kessler gibi birçok isim de Alperen ile birlikte parkeye çıkacak.THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 93-73 mağlup oldu.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Rytas Vinius takımına 95-88 mağlup olurken, G.Saray Nef de Yunan temsilcisi AEK Athena'ya 81-71 yenildi.