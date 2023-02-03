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Giriş Tarihi: 3.2.2023 15:06 Son Güncelleme: 3.2.2023 15:15

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda uzun süreli sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ile yeni transfer Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

KADRODA 4 EKSİK
Kart cezalısı Gedson Fernandes'in yanı sıra Josef de Souza, Salih Uçan ve hafif sakatlığı bulunan Nathan Redmond kadroya dahil edilmedi.

GHEZZAL, SAİSS VE AMİR KADRODA
Beşiktaş'ın açıklanan kadrosunda yeni transfer Amir Hadziahmetovic'te yer alırken uzun süren sakatlığın ardından iyileşen Ghezzal ve Roman Saiss'te Sivasspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

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Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
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