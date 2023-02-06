Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Stephen Curry bir süre sahalardan uzak kalacak
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:34

NBA'de Stephen Curry bir süre sahalardan uzak kalacak

AA
NBA’de Stephen Curry bir süre sahalardan uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı yüzünden bir süre oynayamayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı yüzünden bir süre oynayamayacak.

Sol omzundaki kısmi çıkık nedeniyle bu sezon 11 maç kaçıran 34 yaşındaki Curry, bu kez de sol bacağından sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Dallas Mavericks maçının 3. çeyreğinde sahayı terk etmek zorunda kalan Curry'nin sol diz tibiofibular bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Bacağının alt kısmında da çürükler olduğu bilgisi verilen Curry'nin, yarınki Oklahoma City Thunder karşılaşmasına çıkamayacağı ve dönüş takvimiyle ilgili duyurunun ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 29,4 sayı, 6,4 asist, 6,3 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

Son şampiyon Warriors, 27 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 8. sırasında yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem sonrası kahreden haberler! Büyük depremde ölü sayısı yükseliyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı! 300'e yakın vefat, 2 bini aşkın yaralı...
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Stephen Curry bir süre sahalardan uzak kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA