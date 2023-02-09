Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi

TBF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle bu yıl düzenlenmesi planlanan Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının, kulüplerimizle yapılan istişare dikkate alınarak sezon öncesi ilan edilen tarihlerde oynanmamasına karar verilmiştir. Yeni faaliyet programı kulüplerimizle yapılacak görüşmelere göre yeniden değerlendirecektir. İlgili müsabakalara satın alınan dijital biletlerin iadesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bilet tutarı, işlemde kullanılan banka/kredi kartına 10 iş günü içinde iade edilecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."