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Giriş Tarihi: 11.2.2023 12:02 Son Güncelleme: 11.2.2023 12:18

NBA'de Heat, Alperen Şengün'lü Rockets'ı son saniyede yendi

AA
NBA’de Heat, Alperen Şengün’lü Rockets’ı son saniyede yendi

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 97-95 kaybettikleri Miami Heat maçını 12 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfeansı'nda play-off mücadelesi veren Heat, ligin dibindeki Rockets'ı son saniye basketiyle yendi.

Bitime 0.7 saniye kala gerçekleşen Heat hücumunda Jimmy Butler, topu kenardan oyuna sokan Gabe Vincent'ın "alley-oop" pasını smaçla tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi Heat'te Tyler Herro 31 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribaunt ve maçın kahramanı Butler 16 sayı üretti. Rockets cephesinde Jabari Smith 22 sayı, 8 ribaunt, Kenyon Martin 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 118-107 galip ayrıldığı New Orleans Pelicans deplasmanında 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

- BUCKS DOLUDİZGİN İLERLİYOR

Doğu Konferansı'nda zirve yarışı içindeki Milwaukee Bucks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 119-106 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Bucks'ı galibiyete, 35 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Giannis Antetokounmpo ve 22 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Brook Lopez taşıdı.

Clippers'ta Paul George 19 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Brandon Boston da 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

- GİLGEOUS-ALEXANDER YÜZDE 80 İSABETLE 44 SAYI ATTI

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Portland Trail Blazers ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, misafir Thunder 138-129 kazandı. Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen ismi Shai Gilgeous-Alexander, yüzde 81,3 saha içi isabetiyle 44 sayı ve 7 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 38 sayı, 9 asist ve Jerami Grant'in 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 138-131 (uzatmada)

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 104-117

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 119-108

Toronto Raptors-Utah Jazz: 116-122

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 127-116

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 128-107

Miami Heat-Houston Rockets: 97-95

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 129-138

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 114-122

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 107-118

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 106-119

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NBA'de Heat, Alperen Şengün'lü Rockets'ı son saniyede yendi
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