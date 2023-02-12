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Giriş Tarihi: 12.2.2023 11:54

Alperen Şengün, depremzedeler için imzalı formaları açık artırmada satışa çıkardı!

AA
Alperen Şengün, depremzedeler için imzalı formaları açık artırmada satışa çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla açık artırmada imzalı forma satışına başladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ve Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ardından, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli basketbolcu Alperen Şengün de Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyası organizatörlüğüne dahil oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki Alperen, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu.

Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.

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Alperen Şengün, depremzedeler için imzalı formaları açık artırmada satışa çıkardı!
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