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Giriş Tarihi: 13.2.2023 08:36 Son Güncelleme: 13.2.2023 10:27

Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk'a 50 sayı fark attı

DHA
Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Arnavutluk’a 50 sayı fark attı

Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 Elemeleri D Grubu son maçında Arnavutluk’u 48-98 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 Elemeleri D Grubu son maçında Arnavutluk'u 48-98 mağlup etti. EuroBasket'e gitmeyi garantileyen ay-yıldızlılar bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı ve grubu lider tamamladı. Arnavutluk ise 6'ncı maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

SALON: Dhimitraq Goga
HAKEMLER: Milosav Kaludjerovıc, Tomi Panov, Xhelal Mumını
ARNAVUTLUK: Qosja 12, Lugaj 2, Lalaj 6, Dishnica 6, Mala, Baraj 3, Rreshpja 12, Gjoni, Memushi, Palko 2, Verri 3, Pellumbi 2
TÜRKİYE: McCowan 19, Tilbe 12, Sevgi 3, Pelin 8, Asena 5, Gökşen 7, Elif Bayram 7, Selin 5, Derin 3, Feride, Sinem 11, Elif İstanbulluoğlu 18
1'İNCİ PERİYOT: 16-26
İLK YARI: 28-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-78

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Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk'a 50 sayı fark attı
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