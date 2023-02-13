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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:34 Son Güncelleme: 13.2.2023 15:41

NBA'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven'den depremzedeler için destek kampanyası

AA
NBA’de oynayan Ömer Faruk Yurtseven’den depremzedeler için destek kampanyası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla takım arkadaşlarının imzalı formalarını açık artırmada satışa çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla takım arkadaşlarının imzalı formalarını açık artırmada satışa çıkardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in başlattığı ve NBA'de forma giyen milli oyunculardan Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ile Houston Rocketslı Alperen Şengün'ün devam ettirdiği Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyalarına, Ömer Faruk Yurtseven de katıldı.

24 yaşındaki pivot Ömer Faruk Yurtseven, takım arkadaşlarından imzalı formalar topladığını ve depremzedelere yardım amacıyla bunların açık artırmada satılacağını duyurdu.

Yurtseven, ilk olarak, takım arkadaşı all-star Jimmy Butler'ın formasını satışa çıkardı. Formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.

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NBA'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven'den depremzedeler için destek kampanyası
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