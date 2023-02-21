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Giriş Tarihi: 21.2.2023 16:12

Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı! Hatay Belediyespor Ligden çekildi...

İHA
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı! Hatay Belediyespor Ligden çekildi...

Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir" denildi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı! Hatay Belediyespor Ligden çekildi...
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