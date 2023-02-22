Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Partizan deplasmanında
Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:00

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Partizan deplasmanında

İHA
Euroleague’de temsilcimiz Fenerbahçe, Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın deplasmanda Sırp temsilcisi Partizan ile mücadele edecek. Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti.

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 23.00'te Stark Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.
Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Hopursan da bopursan da
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
Kâr büyük yardım küçük
ARKADAŞINA GÖNDER
Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Partizan deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA