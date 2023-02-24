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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:52

Hedeflerinden bir bir uzaklaşan Trabzonspor'da tek hedef kupa kaldı

İHA
Hedeflerinden bir bir uzaklaşan Trabzonspor’da tek hedef kupa kaldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan, İsviçre temsilcisi Basel'e elenerek Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda ise hedeflerinden bir bir uzaklaşıyor. Şampiyonluk sonrası süreci yönetmekte güçlük yaşayan bordo-mavililer, Süper Lig'de lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak rakibiyle arasındaki puan farkını 16 çıkarttı.

İki kez üst üst şampiyon olma hayalini bir başka bahara bırakan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında ise İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya da veda etti.

TEK HEDEF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KALDI
Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da hedeflerini tutturamayan Trabzonspor'un elinde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bordo-mavili takım ile geçen sezon lig şampiyonluğu elde eden Abdullah Avcı, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında ise Süper Kupa'yı kazanmıştı. Şubat ayı içeresinde iki hedeften uzaklaşan Avcı ve öğrencileri, bundan sonra Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek için çabalayacak.

ALİ SÜRMEN'DEN ELEŞTİRİ
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de bordo-mavililerin Basel'e 2-0 mağlup olup Avrupa'ya veda ettiği maçın ardından eleştiride bulundu. Sözlerine "Yazık" diyerek başlayan Sürmen, "İlginç bir maçtı, her şey vardı. İlk yarı hakem tarafından şımartılıp direnci artırılan Basel ama bana göre takımımıza faydası olmayan ve olmayacağı da uzun zamandır anlaşılan bazı oyuncularımız var. Bunların alınışında da oynatmakta ısrarda da hatalar zinciri var maalesef. Üzülmek bazen yetmez" ifadelerini kullandı.

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Hedeflerinden bir bir uzaklaşan Trabzonspor'da tek hedef kupa kaldı
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