Houston Rockets Başantrenörü Silas’tan Alperen Şengün’e övgüler!

Alperen'in oyununu özellikle hücum anlamında zaman geçtikçe geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Silas, "Bu sezon hücumda sorumluluk verdiğimiz bir oyuncu oldu. Eskiden sadece bazı oyuncularla eşleştirmeyi tercih ettiğimiz veya kenardan getirmeyi düşündüğümüz bir oyuncuydu. Şimdi ise takım adına tam sahada ya da pota altında topu daha çok elinde tutan ve oyunu yönlendiren bir basketbolcu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların her zaman sıkı çalışmaları gerektiğini belirten Silas, "Arkası dönük pivot pozisyonlarında sayı atmak veya takım arkadaşlarının skor üretmesine yardımcı olmak için yeteneklerinin avantajını kullanıyor. Sahip olduğu yetenek ve yarattığı fırsatlarla takımın daha üretken olmasını sağlıyor. Geçen sezon kenardan oyuna dahil oluyordu ama bu sezon takımımızın hücumunda önemli bir role sahip. Bu sayede sayı, ribaunt ve asist olarak takıma daha fazla katkı sağlıyor. Bu sezon yaptığı "triple-double" ve ortaya koyduğu diğer maç performansları da bunu gösteriyor." diye konuştu.