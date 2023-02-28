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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:51

Los Angeles Lakers'a Lebron James'ten kötü haber haber! Bir kaç hafta sahalardan uzak kalacak...

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Los Angeles Lakers’a Lebron James’ten kötü haber haber! Bir kaç hafta sahalardan uzak kalacak...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star oyuncu LeBron James sakatlandı. James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Takımının Dallas Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, Lakers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle 12'nci sırada yer alan ve takas döneminde kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından 3 maç üst üste kazanan Lakers, bu sezon play-off'lara kalmayı hedefliyor.

LeBron James ise bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

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Los Angeles Lakers'a Lebron James'ten kötü haber haber! Bir kaç hafta sahalardan uzak kalacak...
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