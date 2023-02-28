Los Angeles Lakers’a Lebron James’ten kötü haber haber! Bir kaç hafta sahalardan uzak kalacak...

Takımının Dallas Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, Lakers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle 12'nci sırada yer alan ve takas döneminde kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından 3 maç üst üste kazanan Lakers, bu sezon play-off'lara kalmayı hedefliyor.

LeBron James ise bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.