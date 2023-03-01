Nilay Aydoğan’ın ağlatan vedası

Malatya'da depremde hayatını kaybeden ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem gecesi telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.sürpriz yapmak için annesi ve ağabeyine de haber vermediği öğrenildi.Enkazda bulunan telefonunda Nilay Aydoğan'ın çektiği son videolar bulunurken, görüntülerde babaanne Hacer Aydoğan'ın torununun elini tutarak "ifadeleri yer alıyor.Ağabeyı Berkay Aydoğan, Nilay Aydoğan'ı babaannesini korumak için ona sarılmış halde bulduklarını söyledi: "Enkaza geldiğimizde görüntü korkunçtu. Bina stadyum gibi basamak basamak olmuştu.Nilay gece saat 02.30 gibi babama mesaj atmış, babaannemle olduğunu ve sohbet ettikleri yönünde.Nilay telefonunu odasında bırakmış, banyoya babaannemin yanına koşmuş. Ona sarılmış, birbirlerine sarılı şekilde çıkardık."