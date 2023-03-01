Nilay Aydoğan’ın ağlatan vedası

Malatya’da hayatını kaybeden milli sporcunun telefonundan deprem öncesi babaannesi ile çektiği son videolar çıktı
Malatya'da depremde hayatını kaybeden ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem gecesi telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Hatay'da oynadığı maçınardından Ankara'ya dönmeyenve Malatya'da yaşayanbabaannesi Hacer Aydoğan'ı(84) ziyarete gelen 31 yaşındakisporcunun, sürpriz yapmak için annesi ve ağabeyine de haber vermediği öğrenildi.
TÜRKÜ SÖYLEMİŞLER
Enkazda bulunan telefonunda Nilay Aydoğan'ın çektiği son videolar bulunurken, görüntülerde babaanne Hacer Aydoğan'ın torununun elini tutarak "Herkessevdiğine sarılsın. Yoruldum dayol üstüne oturdumben, güzeller başımatoplansın diye. Gittimpadişahtan ferman getirdimherkes sevdiğinesarılsın diye" ifadeleri yer alıyor.
BABAANNESİNESARILI BULUNDU
Ağabeyı Berkay Aydoğan, Nilay Aydoğan'ı babaannesini korumak için ona sarılmış halde bulduklarını söyledi: "Enkaza geldiğimizde görüntü korkunçtu. Bina stadyum gibi basamak basamak olmuştu. 4. gün Nilay'ın telefonunubulduk. Nilay gece saat 02.30 gibi babama mesaj atmış, babaannemle olduğunu ve sohbet ettikleri yönünde. Sadece telefonunukurtarabildikoradanNilay'ın, 6 günsonra cansızbedenine ulaştık. Nilay telefonunu odasında bırakmış, banyoya babaannemin yanına koşmuş. Ona sarılmış, birbirlerine sarılı şekilde çıkardık."