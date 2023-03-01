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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Nilay Aydoğan’ın ağlatan vedası

Nilay Aydoğan’ın ağlatan vedası

Malatya’da hayatını kaybeden milli sporcunun telefonundan deprem öncesi babaannesi ile çektiği son videolar çıktı

Malatya'da depremde hayatını kaybeden ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Çankaya Üniversitesi'nin oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem gecesi telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Hatay'da oynadığı maçın ardından Ankara'ya dönmeyen ve Malatya'da yaşayan babaannesi Hacer Aydoğan'ı (84) ziyarete gelen 31 yaşındaki sporcunun, sürpriz yapmak için annesi ve ağabeyine de haber vermediği öğrenildi.



TÜRKÜ SÖYLEMİŞLER
Enkazda bulunan telefonunda Nilay Aydoğan'ın çektiği son videolar bulunurken, görüntülerde babaanne Hacer Aydoğan'ın torununun elini tutarak "Herkes sevdiğine sarılsın. Yoruldum da yol üstüne oturdum ben, güzeller başıma toplansın diye. Gittim padişahtan ferman getirdim herkes sevdiğine sarılsın diye" ifadeleri yer alıyor.

BABAANNESİNE SARILI BULUNDU
Ağabeyı Berkay Aydoğan, Nilay Aydoğan'ı babaannesini korumak için ona sarılmış halde bulduklarını söyledi: "Enkaza geldiğimizde görüntü korkunçtu. Bina stadyum gibi basamak basamak olmuştu. 4. gün Nilay'ın telefonunu bulduk. Nilay gece saat 02.30 gibi babama mesaj atmış, babaannemle olduğunu ve sohbet ettikleri yönünde. Sadece telefonunu kurtarabildik oradan Nilay'ın, 6 gün sonra cansız bedenine ulaştık. Nilay telefonunu odasında bırakmış, banyoya babaannemin yanına koşmuş. Ona sarılmış, birbirlerine sarılı şekilde çıkardık."

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Nilay Aydoğan’ın ağlatan vedası
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