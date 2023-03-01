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Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:32

Pınar Karşıyaka'ya ceza!

DHA
Pınar Karşıyaka’ya ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya 42 bin 500 TL ceza kesti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya 42 bin 500 TL ceza kesti.

Kurul, ligde 4 Şubat'ta İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet müsabakası ile ilgili olarak ev sahibine, salon ve seyirci olayları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 30 bin TL, Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle talimatın 34. ve 17. maddeleri gereğince 12 bin 500 TL ceza verdi. Pınar Karşıyaka, ligde sezona deprem felaketi sebebiyle verilen 1 aylık ara sonrası ilk maçını 5 Mart Pazar günü deplasmanda Tofaş'la oynayacak.

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Pınar Karşıyaka'ya ceza!
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