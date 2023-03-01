Pınar Karşıyaka’ya ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka'ya 42 bin 500 TL ceza kesti.

Kurul, ligde 4 Şubat'ta İzmir'de oynanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Emlakjet müsabakası ile ilgili olarak ev sahibine, salon ve seyirci olayları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 30 bin TL, Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 33/4. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle talimatın 34. ve 17. maddeleri gereğince 12 bin 500 TL ceza verdi. Pınar Karşıyaka, ligde sezona deprem felaketi sebebiyle verilen 1 aylık ara sonrası ilk maçını 5 Mart Pazar günü deplasmanda Tofaş'la oynayacak.