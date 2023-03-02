Alperen Şengün’ün 11 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 9 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies deplasmanda mücadele ettiği konferans sonuncusu Houston Rockets'ı 113-99'luk skorla yendi. Memphis'te 30 sayı 9 ribaund ve 6 asistle oynayan Desmond Bane, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Ja Morant 20 sayı ve 7 asistle, Jaren Jackson Jr. da 17 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Houston'da ise Jalen Green 20 ve Kenyon Martin Jr da 19 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Alperen Şengün 31 dakika 23 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 11 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti. Bu sonuçla Memphis 38. galibiyetini elde ederken, üst üste 11. maçından da mağlubiyetle ayrılan Houston bu sezonki 49. yenilgisini aldı.



BOSTON, CLEVELAND'I YENDİ

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Boston Celtics evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 117-113'lük skorla mağlup etti. Boston Celtics'te 41 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle double-double yapan Jayson Tatum, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Al Harford 23 sayı ve 11 ribaund ile, Jaylen Brown da 16 sayı ve 4 asistle katkı sağladı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell'in 44, Darius Garland'ın da 29 sayısı yeterli olmadı. Konuk ekipte 5 dakika 6 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise skor üretemedi. Bu sonucun ardından Boston toplamda 45 galibiyete ulaşırken, Cleveland 26. mağlubiyetini aldı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:



Charlotte Hornets: 91 - Phoenix Suns: 105

Detroit Pistons: 115 - Chicago Bulls: 117

Boston Celtics: 117 - Cleveland Cavaliers: 113

Miami Heat: 96 - Philadelphia 76ers: 119

New York Knicks: 142 - Brooklyn Nets: 118

Houston Rockets: 99 - Memphis Grizzlies: 113

Milwaukee Bucks: 139 - Orlando Magic: 117

Oklahoma City Thunder: 117 - Los Angeles Lakers: 123

Portland Trail Blazers: 110 - New Orleans Pelicans: 121

