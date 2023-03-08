Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Trabzonspor'da Avcı veda ediyor
Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:43

Trabzonspor'da Avcı veda ediyor

DHA
Trabzonspor’da Avcı veda ediyor

Olağanüstü kongreye giden Trabzonspor’da, son şampiyon hoca Abdullah Avcı’nın istifası gündem oldu. Kentte yayın yapan gazeteler, son şampiyon hocanın istifasını manşetlerine taşıdı. Abdullah Avcı, Trabzon'a veda etti.

Geçen sezon şampiyonluk mutluluğu yaşanan takımda, şampiyon kadronun dağılıp, yeni sezonda transfer edilen oyunculardan verim alınamaması, mevcut borçlardaki artış, yönetim kurulundaki fikir ayrılıkları gibi nedenlerle baş gösteren huzursuzlukların sonunda yollar istifaya çıktı. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifa etmesinden 5 gün sonra teknik direktör Abdullah Avcı da görevi bıraktı.
Takımının başında son çıktığı Ümraniyespor maçında sahasındaki 386 maçlık yenilmezlik serisini de kaybeden hoca, hayatının ilk şampiyonluğunu yaşadığı kentte ilk kez tepki sesleriyle karşılaşmıştı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında tepkilerin maç bittikten sonra yapılmasını daha doğru bulduğunu açıklayan Avcı'nın sözleri de yankı bulmuştu. Ağaoğlu'ndan sonra göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüşüp kongre sürecinde yönetimin önünü açmak istediğini söyleyen teknik adam istifasını dün Doğan'a iletmişti.

TAZMİNAT ALMAYACAK
Sezon başında Ertuğrul Doğan ile masaya oturarak kulüpteki sözleşmesini uzatan Abdullah Avcı, istifa ederken tazminat talep etmedi. Sezon sonuna kadar alacakları konusunda anlaştığı öğrenilen Avcı, sözleşmesinde yer alan 2 yıllık alacağını ise kulüpte bıraktı.

VEDASINDA AHMET AĞAOĞLU'NUN İSMİNİ GEÇİRMEDİ
Sosyal medya hesabından camiaya veda eden Avcı'nın mesajında, gelecekte yeniden geri dönebilmenin işaretlerini verdi. Vedasında camiaya seslenen ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'a teşekkür eden Avcı'nın vedasında, birlikte çalıştığı Ahmet Ağaoğlu'nun ismini geçirmemesi dikkati çekti.

AĞAOĞLU'NU İKİNCİ PLANA İTİYOR ELEŞTİRİSİ ALIYORDU
Maç sonrası açıklamalarıyla zaman zaman gündem yaratan teknik adamın vedasında da Ahmet Ağaoğlu'ndan bahsetmemesi, kulüp içerisindeki fikir ayrılığını ve istifaların altında yatan gerilimi ortaya koydu. Avcı, bugüne kadar yaptığı birçok açıklamasında Ahmet Ağaoğlu'nu ikinci plana ittiği iddialarıyla eleştiri alıyordu. Abdullah Avcı, 2 gün izin verdiği takımıyla bugün kente gelerek son kez görüşüp vedalaşacak.

AVCI'NIN İSTİFASI MANŞETLERDE
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, Abdullah Avcı'nın istifasını 'Trabzon'da Avcı dönemi sona erdi', 'Bu şehir seni unutmaz', 'Avcı'dan duygusal veda', 'İstifasını verdi, Trabzonspor'a sevdasını bu sözlerle anlattı: Parada gözüm yok' başlıklarıyla okurlarına duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
SON DAKİKA | Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Avcı veda ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA