Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki:
Giriş Tarihi: 9.3.2023 15:32 Son Güncelleme: 9.3.2023 15:42

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki:

AA
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki:

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına deplasmanda 94-75 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakip takım taraftarlarının kendisine yönelik tezahüratlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, karşılaşmada yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren, fair play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad'da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve Avrupa Ligi organizasyonu adına utanç vericiydi" ifadelerini kullandı.

Ligin 28. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da yapacakları maçı da değerlendiren Ataman, "Maccabi Tel Aviv maçı play-off için en önemli maçımız, eksiklerimize rağmen taraftarımızın yaratacağı atmosfer ve motivasyon ile karşılaşmayı mutlaka kazanacağız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
İYİ Parti’nin Demirtaş çaresizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”
SON DAKİKA: CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır
HDP'li Saruhan Oluç'tan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Kızılyıldız taraftarlarına tepki:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA