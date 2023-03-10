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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Derbi F.Bahçe’nin

Derbi F.Bahçe’nin
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'e 80-62 mağlup oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, ilk yarıyı da 40-36 önde kapattı. Müsabakaya bençten dahil olan F.Bahçeli Şerife Alperi Onar, 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Mackenzie ise 20 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Galatasaray'dan Nacickaite ise 18 sayı kaydetti. Kanarya ligde 7'de 7 yaparken, Cimbom ise üst üste 2. yenilgisini tattı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 80-72 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikili averajda ezeli rakibine üstünlük kurdu.

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