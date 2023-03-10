Derbi F.Bahçe’nin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'e 80-62 mağlup oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, ilk yarıyı daönde kapattı. Müsabakaya bençten dahil olan F.Bahçelimaçın en skorer oyuncusu olurken,mücadele etti. Galatasaray'danKanarya ligde 7'de 7 yaparken, Cimbom ise üst üste 2. yenilgisini tattı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 80-72 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikili averajda ezeli rakibine üstünlük kurdu.