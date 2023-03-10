Derbi F.Bahçe’nin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'e 80-62 mağlup oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, ilk yarıyı da 40-36 önde kapattı. Müsabakaya bençten dahil olan F.Bahçeli Şerife Alperi Onar, 22sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Mackenzie ise 20sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Galatasaray'dan Nacickaiteise 18 sayı kaydetti. Kanarya ligde 7'de 7 yaparken, Cimbom ise üst üste 2. yenilgisini tattı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 80-72 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikili averajda ezeli rakibine üstünlük kurdu.