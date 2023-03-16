G.Saray, Avrupa defterini kapattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında Yunanistan'da AEK'ya 92-78 mağlup oldu. 5. maçında 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma şansını kaybetti. Üst üste dördüncü maçını kazanan AEK ise çeyrek final biletini aldı. Bu arada Yunan ekibi, G.Saray'ın depremzedeleriçin oluşturduğu konteyner projesine 100 binEuro bağışta bulundu. Aynı turnuvada mücadele eden Bahçeşehir Koleji ise sahasında Litvanya ekibi Rytas'a 92-69 boyun eğdi.