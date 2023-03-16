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Giriş Tarihi: 16.3.2023

G.Saray, Avrupa defterini kapattı

G.Saray, Avrupa defterini kapattı
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında Yunanistan'da AEK'ya 92-78 mağlup oldu. 5. maçında 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma şansını kaybetti. Üst üste dördüncü maçını kazanan AEK ise çeyrek final biletini aldı. Bu arada Yunan ekibi, G.Saray'ın depremzedeler için oluşturduğu konteyner projesine 100 bin Euro bağışta bulundu. Aynı turnuvada mücadele eden Bahçeşehir Koleji ise sahasında Litvanya ekibi Rytas'a 92-69 boyun eğdi.

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G.Saray, Avrupa defterini kapattı
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