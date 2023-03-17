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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Efes’e Obradovic engeli

Efes’e Obradovic engeli
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, F.Bahçe'nin eski hocası Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 97-84 yenildi. Karşılaşmaya 10-2'lik skorla başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. Toparlanan Partizan, devreyi 39-37 üstün kapattı. Sırbistan temsilcisi, son bölümlerde 16-0'lık seri yakalayınca farkı açtı. Partizan, mücadeleden 97-84 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te 22 sayıyla maçın en skoreri olan Clyburn'ün performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko ise Valencia'ya deplasmanda 82-80 mağlup oldu.

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Efes’e Obradovic engeli
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