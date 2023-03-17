Efes’e Obradovic engeli

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, F.Bahçe'nineski hocası Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a97-84 yenildi. Karşılaşmaya 10-2'lik skorla başlayanlacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.Toparlanan Partizan, devreyi 39-37 üstün kapattı. Sırbistantemsilcisi, son bölümlerde 16-0'lık seri yakalayınca farkıaçtı. Partizan, mücadeleden 97-84 galip ayrıldı. AnadoluEfes'te 22 sayıyla maçın en skoreri olan Clyburn'ün performansımağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko iseValencia'ya deplasmanda 82-80 mağlup oldu.