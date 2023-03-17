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Giriş Tarihi: 17.3.2023 21:38

Merkezefendi serisini sürdürdü!

DHA
Merkezefendi serisini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde üst üste 8’inci galibiyetini son sıradaki Ayos Konyaspor’u 91-84 yenerek aldı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın özellikle ilk 3 periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyot 20-20 eşitlikle, devre 40-38 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyodu 41-38 önde tamamlayan ev sahibi Denizli temsilcisi, 9-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardığı dördüncü periyot sonunda salondan 91-84 galip ayrıldı.

Ev sahibinde yeni transfer Rathan 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Merkezefendi bu sonuçla 21 maçta 10'uncu galibiyetini alıp Play-Off hattındaki yerini korurken, Konyaspor 6 galibiyetle son sırada kaldı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison, Rogkavopoulos 18, Rathan 24, Ayberk 15, Hamilton 8, Arca 11, Altan, Gielo 2, Muhammed Doğan 13
AYOS KONYASPOR: Sinan, Sulaimon 20, Perez 25, Eddie 13, Schilling 6, Nikolov 1, Mert 3, Morgan 16
1.PERİYOT: 20-20
DEVRE: 38-40
3.PERİYOT: 41-38

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Merkezefendi serisini sürdürdü!
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