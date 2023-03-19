Alperen fırtınası

Son dönemde NBA'de Houston Rockets formasıyla yıldızını parlatan Alperen Şengün, 114-112
kazandıkları
New Orleans Pelicans
maçında şov yaptı.
Batı Konferansı'ndaki
mücadelede play-off
iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini alırken milli basketbolcu, 17 sayı, 11 ribauntla 'double double' yaptı.
Takımının
galibiyetinde önemli
rol oynayan Alperen ayrıca
2 de top çaldı. Rockets'ta
Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt,
6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6
asist ile oynadı.