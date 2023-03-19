NBA’de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor! New Orleans maçında double double yaptı...

Son dönemde NBA'de Houston Rockets formasıyla yıldızını parlatan Alperen Şengün, 114-112 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında şov yaptı.
Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini alırken milli basketbolcu, 17 sayı, 11 ribauntla 'double double' yaptı.
Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Alperen ayrıca 2 de top çaldı. Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ile oynadı.