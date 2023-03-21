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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Derbide F.Bahçe güldü

Derbide F.Bahçe güldü
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti. Üst üste 8. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini perçinledi. Siyah-beyazlıların ise 3 maçlık serisi son buldu. Fenerbahçe'de Sabally 28 sayı, 13 ribaunt, 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Vandersloot ise 19 sayı, 7 ribaunt, 12 asistle mücadele etti. Kartal'da Dana Evans'ın 28 sayısı takımına yetmedi. Elif Bayram 13 sayı-14 ribaunt; Billings de 18 sayı-11 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu.

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Derbide F.Bahçe güldü
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