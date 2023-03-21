Derbide F.Bahçe güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti. Üst üste 8. galibiyetini alan sarı-lacivertliler liderliğini perçinledi. Siyah-beyazlıların ise 3 maçlık serisi son buldu. Fenerbahçe'de Sabally 28 sayı, 13 ribaunt, 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Vandersloot ise 19 sayı, 7 ribaunt, 12 asistle mücadele etti. Kartal'da Dana Evans'ın 28 sayısı takımına yetmedi. Elif Bayram 13 sayı-14 ribaunt; Billings de 18 sayı-11 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu.