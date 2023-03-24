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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Aslan kızlar Avrupa’da finalde

Aslan kızlar Avrupa’da finalde

G.Saray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası yarı finalinde Umana Reyer’e yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'da Umana Reyer'e 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla finale yükseldi. İlk çeyreği 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 32-23 üstün gitti. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda daha etkili hücum etse de mücadeleyi İtalyan takımı 69-60 kazandı. Aslan, 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı. Galatasaray'ın rakibi Esba LM'yi 71-69 yenen Fransız ekibi Lyon Asvel oldu. Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.

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Aslan kızlar Avrupa’da finalde
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