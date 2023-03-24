Aslan kızlar Avrupa’da finalde

IBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'da Umana Reyer'e 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla finale yükseldi. İlk çeyreği 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 32-23 üstün gitti. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda daha etkili hücum etse de mücadeleyi İtalyan takımı 69-60 kazandı. Aslan, 74-49 kazandığı ilk maçtakiadını finale yazdırdı.Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.