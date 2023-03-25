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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Kanarya’dan kritik galibiyet

Kanarya’dan kritik galibiyet
Bosketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 yenerek play-off için önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Guduric'in 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. Hücumda etkili olan Fenerbahçe, soyunma odasına da 46-35 üstün gitti. Rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve coşkulu oyununu sürdüren Kanarya, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde de hata yapmayan temsilcimiz, mücadeleyi 87-79 kazandı. Hayes 19 sayı, 6 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.

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Kanarya’dan kritik galibiyet
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