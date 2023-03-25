Kanarya’dan kritik galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 yenerek play-off için önemli bir galibiyet aldı.Hücumda etkili olan Fenerbahçe, soyunma odasına da 46-35 üstün gitti. Rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ve coşkulu oyununu sürdüren Kanarya, 35. dakika içinde farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde de hata yapmayan temsilcimiz, mücadeleyi 87-79 kazandı.