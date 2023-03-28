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Giriş Tarihi: 28.3.2023 18:14

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen'den FIBA'ya "salon" eleştirisi:

AA
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen’den FIBA’ya salon eleştirisi:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının Çekya'daki Kralovka Arena'da düzenlenecek olmasına tepki gösterdi.

Çevirgen, yaptığı yazılı açıklamasında, Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final karşılaşmalarının 14-16 Nisan'da başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacağının açıklandığını hatırlattı.

Organizasyonun Mersin'de olması için yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlandığını aktaran Çevirgen, "Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Sayın Ömer Onan, Genel Sekreter Sayın Serhan Antalyalı'nın büyük hassasiyet göstermesine rağmen FIBA'nın, kendi belirlediği regülasyonlara aykırı bir şekilde Dörtlü Final organizasyonunu Prag'a vermesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"SKANDAL BİR KARAR"

Çevirgen, Kralovka Arena'nın seçilmesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Finallerin, 2021 ve 2022'de ülkemizde yapılmasından ötürü bu yılki organizasyonun bir başka ülkeye verilme tercihini anlamamız mümkün olsa da bu tercihin; FIBA'nın kendi belirlediği regülasyonlara uymayan 2 bin 500 kişilik çağ dışı bir salondan yana kullanılması, skandal bir karardır. FIBA regülasyonlarında, Dörtlü Final'in üst üste bir ülkede oynanmasıyla ilgili herhangi bir kural bulunmazken salon özellikleriyle ilgili net kriterler mevcut olup seçilen salonun bu kriterleri karşılamadığı ortadadır."

Finalin, aynı kentteki O2 Arena'ya alınmasını isteyen Çevirgen, "Aynı şehirde 15 bin kişilik modern bir salon varken merdiven altı vücut geliştirme salonlarından hallice bu salonda düzenlenecek Dörtlü Final'in, Avrupa Ligi'nin marka değerinden çalacağı açıktır. Avrupa basketboluna yaptığımız bunca yatırımın karşısında bu usulsüzlüğü kabul etmiyoruz. FIBA'nın kendi regülasyonlarına aykırı tutumuna anlam veremiyor, " değerlendirmesinde bulundu.

Çevirgen, Fenerbahçe'ye de organizasyonda başarılar diledi.

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen'den FIBA'ya "salon" eleştirisi:
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