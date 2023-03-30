Anadolu Efes’ten Bologna’ya farklı tarife! Temsilcimizin play-off umudu devam ediyor...

Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan lacivert-beyazlı takım, ilk 5 dakika rakibine sadece 2 sayı şansı verdi. Pleiss, Micic ve Clyburn ile basketler bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 19 sayıya (46-29) çıkardı. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreği 22 sayı farkla 60-38 üstün bitirdi.

Son çeyreğe İtalya temsilcisi Mannion'un 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya bulduğu 2 basketle girdi ve ilk dakikada fark 16 sayıya (60-44) indi. Rakibine Zizic, Bryant ve Micic'in basketleriyle karşılık veren Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 20 sayının üzerinde tuttu. Ev sahibi ekip, pota altında Zizic'in durdurulamayan performansıyla farkı 37. dakikada 26 sayıya (76-50) taşıdı. Virtus Segafredo, Mannion, Ojeleye ve Belinelli'nin 3 sayılık basketleriyle farkın daha da artmasına engel oldu. Maç, Anadolu Efes'in 86-67'lik üstünlüğüyle tamamlandı.