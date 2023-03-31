Anadolu Efes umuda tutundu 86-67

HY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 86-67 kazandı. Mücadelenin ilk çeyreği 13-13'lük eşitlikle geçilirken, devre arasına 36-27'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Özellikle Zizic'in de sazı eline almasıylaLacivert-beyazlılar, mücadeleden de 86-67 galip ayrılıp play-off ümitlerini canlı tuttu. Zizic 24 sayı, 6 ribaunt ile zaferde başrolü oynadı. Pleiss 14 sayı; Bryant 13 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.