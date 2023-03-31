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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Anadolu Efes umuda tutundu 86-67

Anadolu Efes umuda tutundu 86-67
THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 86-67 kazandı. Mücadelenin ilk çeyreği 13-13'lük eşitlikle geçilirken, devre arasına 36-27'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Özellikle Zizic'in de sazı eline almasıyla etkili oyununu sürdüren Efes, farkı daha da açtı ve 3. çeyreği 60-38 önde kapattı. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 86-67 galip ayrılıp play-off ümitlerini canlı tuttu. Zizic 24 sayı, 6 ribaunt ile zaferde başrolü oynadı. Pleiss 14 sayı; Bryant 13 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı. Anadolu Efes, bir sonraki Euroleague mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İki Türk ekibi play-off savaşı verecek.

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Anadolu Efes umuda tutundu 86-67
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