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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Hayat öpücüğü

Hayat öpücüğü

Kırmızı Ejderhalar; Boutsiele ve Smith ile ağırlığını koyup müsabakada sonuca ulaştı. Ligdeki 9. galibiyetini alıp, play-off yolunda iddiasını sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü, konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 ile mağlup etti. Ligde 7 maç aradan sonra kazanan Kırmızı Ejderhalar'da 4 oyuncu çift haneli skora katkı verdi. Bahçeşehir, üst üste basketlerle ilk çeyreği 8 sayı (26-18) önde kapatırken ikinci bölümde de Boutsiele ve Smith ile farkı 14 sayıya çıkarıp devreyi 48-34 üstün bitirdi.

EJDERHALAR FIRSAT VERMEDİ
Soyunma odasına moralli giden Bahçeşehir, ikinci yarıya da tempolu başladı. Bursaspor farkı eritse de periyodun bitimine 3 dakika 48 saniye kala Smith'in ağırlığını koymasıyla skor 63-45'e geldi. Son dakikalarda gelen sayılarla ev sahibi durumu 69-59 yaptı. Son çeyrekte farkı azaltarak öne geçmeyi hedefleyen yeşilbeyazlılara, Bahçeşehir Koleji fırsat vermedi. Yiğit ve Boutsiele'nin basketleriyle, Kırmızı Ejderhalar maçı 81-87 kazandı. Boutsiele 20 sayıyla damga vururken Yiğit Arslan 18 sayıyla takip etti.

'ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALDIK'
BURSASPOR'UN güçlü ve zayıf yanlarını iyi analiz ettiklerini vurgulayan Bahçeşehir Koleji başantrenörü Sinan Atalay, "Bütün hafta bunlara çalıştık. Hücumda zayıf yönlerine odaklanarak antrenmanlarda çalıştıklarımızı oyuncularımız en iyi şekilde ortaya koydular. Savunmada rakibimizin güçlü yanlarını iyi savunduk. Neye çalıştıysak bunu parkeye yansıtarak galibiyeti kazanmış olduk"diye konuştu.

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