Hayat öpücüğü

Kırmızı Ejderhalar; Boutsiele ve Smith ile ağırlığını koyup müsabakada sonuca ulaştı. Ligdeki 9. galibiyetini alıp, play-off yolunda iddiasını sürdürdü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü, konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 ile mağlup etti. Ligde 7 maç aradansonra kazanan Kırmızı Ejderhalar'da4 oyuncu çift haneli skora katkı verdi. Bahçeşehir, üst üste basketlerle ilk çeyreği 8 sayı (26-18) önde kapatırken ikinci bölümde de Boutsiele ve Smith ilefarkı 14 sayıya çıkarıp devreyi 48-34üstünbitirdi.
EJDERHALAR FIRSAT VERMEDİ
Soyunma odasına moralli giden Bahçeşehir, ikinci yarıya da tempolu başladı. Bursaspor farkı eritse de periyodun bitimine 3 dakika 48 saniye kala Smith'in ağırlığını koymasıyla skor63-45'e geldi. Son dakikalarda gelen sayılarla ev sahibi durumu 69-59 yaptı. Son çeyrekte farkı azaltarak öne geçmeyi hedefleyen yeşilbeyazlılara, Bahçeşehir Koleji fırsat vermedi. Yiğit ve Boutsiele'nin basketleriyle, Kırmızı Ejderhalar maçı 81-87 kazandı. Boutsiele 20 sayıyladamga vururken YiğitArslan 18 sayıylatakipetti.
'ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALDIK'
BURSASPOR'UN güçlü ve zayıf yanlarını iyi analiz ettiklerini vurgulayan Bahçeşehir Koleji başantrenörü Sinan Atalay, "Bütün hafta bunlara çalıştık. Hücumda zayıfyönlerine odaklanarakantrenmanlarda çalıştıklarımızıoyuncularımızen iyi şekilde ortayakoydular. Savunmada rakibimizin güçlü yanlarını iyi savunduk. Neye çalıştıysak bunu parkeye yansıtarak galibiyeti kazanmış olduk"diye konuştu.