Hayat öpücüğü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü, konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 87-81 ile mağlup etti.Bahçeşehir, üst üste basketlerle ilk çeyreği 8 sayı (26-18) önde kapatırken ikinci bölümde deSoyunma odasına moralli giden Bahçeşehir, ikinci yarıya da tempolu başladı. Bursaspor farkı eritse de periyodun bitimine 3 dakika 48 saniye kalaSon dakikalarda gelen sayılarla ev sahibi durumu 69-59 yaptı. Son çeyrekte farkı azaltarak öne geçmeyi hedefleyen yeşilbeyazlılara, Bahçeşehir Koleji fırsat vermedi. Yiğit ve Boutsiele'nin basketleriyle, Kırmızı Ejderhalar maçı 81-87 kazandı.güçlü ve zayıf yanlarını iyi analiz ettiklerini vurgulayan Bahçeşehir Koleji başantrenörü Sinan Atalay, "Bütün hafta bunlara çalıştık.Savunmada rakibimizin güçlü yanlarını iyi savunduk. Neye çalıştıysak bunu parkeye yansıtarak galibiyeti kazanmış olduk"diye konuştu.