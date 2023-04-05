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Giriş Tarihi: 5.4.2023 13:56 Son Güncelleme: 5.4.2023 14:07

Fenerbahçe'ye Scottie Wilbekin ve Devin Booker’dan kötü haber

İHA
Fenerbahçe’ye Scottie Wilbekin ve Devin Booker’dan kötü haber

Fenerbahçe Beko, sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertliler'in internet sitesinden yapılan açıklamada, EA7 Emporio Armani Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi iki hafta boyunca devam ettirilen Scottie Wilbekin'in durumunun yeniden değerlendirildiği aktarılarak, "Bu süreçte diz kontüzyonu sonrası gelişen subkortikal fraktür nedeniyle tedavisi devam eden ve yapılan kontrol tetkiklerinde önemli ölçüde iyileşme görülen oyuncumuzun sahaya dönüş tedavi protokolü planlanmıştır. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olması öngörülmektedir" denildi.

Öte yandan Devin Booker hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanan Real Madrid mücadelesinde sol dizinden sakatlık geçirmiş ve oyuncumuzun MR'ı çift maç haftasının ardından Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde çekilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda Devin Booker'ın sol diz dış yan bağında yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta olması öngörülmektedir."

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Fenerbahçe'ye Scottie Wilbekin ve Devin Booker’dan kötü haber
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