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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:45

Nigel Hayes-Davis üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da

DHA
Nigel Hayes-Davis üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, sezon başında kadrosuna kattığı Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lig ve Euroleague'de yola devam eden Fenerbahçe Beko'da kadro çalışmaları da ayrı sürüyor. Sarı-lacivertliler, Amerikalı forvet Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini 2+1 yıllık uzattı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2022-23 sezonu başında katılan ve performansıyla ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda takımımız ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı (%60.1 iki sayı, %37.8 üç sayı), 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (%56.25 iki sayı, %41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı. Nigel Hayes-Davis, her iki kulvarda da gösterdiği üstün performansla sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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Nigel Hayes-Davis üç sezon daha Fenerbahçe Beko’da
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