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Giriş Tarihi: 8.4.2023 10:50

Basketbolculardan kansere pembe gözlük

İHA
Basketbolculardan kansere pembe gözlük

Tofaş Basketbol Takımı, kanser haftasında farkındalık oluşturmak için antrenmana sporcular pembe gözlükle çıktı.

Toplumda kanser bilincini yükseltmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Basketbol Takımı, Bursa'daki maçı öncesi yaptığı antrenmana pembe gözlükle çıktı. "Kansere Farklı Çerçeveden Bak" pankartı taşıyan oyuncular, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Tüm diğer hastanelerimizde de olduğu gibi Bursa olarak 'Dünya Kanser Haftası' sebebiyle kansere karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü kanserde erken teşhis çok önemli. Kendinize ayıracağınız bir saat, erken teşhis ve kanserden kurtulmamızı sağlayabilir. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük farkları ortaya çıkarır" dedi.

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Basketbolculardan kansere pembe gözlük
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