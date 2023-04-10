NBA’de takım arkadaşı Anderson’a yumruk atan Gobert, özür diledi

Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygular bugün beni ele geçirdi. Ne söylenirse söylensin gösterdiğim şekilde tepki vermemeliydim. Taraftarlardan, organizasyondan ve özellikle takım arkadaşı olarak gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum Kyle'dan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Minnesota Timberwolves'ın konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-108 yendiği maçta, mola sırasında Anderson'un göğsüne vuran Gobert, soyunma odasına gönderilmiş ve maçın geri kalan kısmında da süre almamıştı.