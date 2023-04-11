Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de play-in ve play-off heyecanı
Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:49

NBA'de play-in ve play-off heyecanı

AA
NBA’de play-in ve play-off heyecanı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece play-in, hafta sonu ise play-off maçları başlayacak.

Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında bu hafta içi düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

NBA play-in turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. NBA play-off ilk turu ise 15 Nisan'da başlayacak.

PLAY-OFF
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ve ikincisi Boston Celtics ile Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ve ikincisi Memphis Grizzlies'ın rakipleri play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 3. bitiren milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, 6. bitiren Brooklyn Nets ile eşleşirken, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği 4. sıradaki Cleveland Cavaliers ile 5. sıradaki New York Knicks kozlarını paylaşacak.

Batı Konferansı'nda ise sezonu 3. tamamlayan Sacramento Kings, 6. sırada bulunan Golden State Warriors ile eşleşirken, sezonu 4. sırada tamamlayan Phoenix Suns ise 5. sıradaki Los Angeles Clippers ile karşılaşacak.

PLAY-İN
Play-in turnuvasında Batı Konferansı'nı 7. bitiren Los Angeles Lakers, 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Bu maçın kazanan takımı doğrudan 7. sıranın sahibi olacak ve play-off'ta Memphis Grizzlies ile eşleşecek. Kaybeden taraf ise 9. sıradaki New Orleans Pelicans ile 10. sıradaki Oklahoma City Thunder mücadelesinin kazananı ile 8. sıra için karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi de Batı Konferansı'nın lideri Denver Nuggets'la play-off'ta rakip olacak.

Doğu Konferansı'nda ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği 7. sıradaki Miami Heat, 8. sıradaki Atlanta Hawks ile karşılaşacak ve kazanan 7. sıraya yerleşip play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek. Bu eşleşmenin kaybeden tarafı ise Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananıyla 8. sıra için mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi de play-off etabında Doğu Konferansı'nın lideri Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.

PLAY-OFF PROGRAMI

NBA'de play-off ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:

15 Nisan Cumartesi:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers

Doğu Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Boston Celtics

New York Knicks - Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors - Sacramento Kings

16 Nisan Pazar:

Doğu Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Milwaukee Bucks

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Denver Nuggets

Batı Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesinde kimler var? 2023 CHP milletvekili aday listesi YSK sisteminde!
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
18 yaşındaki AK Partili en genç aday Nisa Alptekin: Gençlere sürprizlerimiz olacak
28. DÖNEM AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | Seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de play-in ve play-off heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA