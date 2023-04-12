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Giriş Tarihi: 12.4.2023 21:54

Galatasaray, EuroCup'ta sezonu ikinci tamamladı

AA
Galatasaray, EuroCup’ta sezonu ikinci tamamladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prince 2, Işıl Alben 3, Nacickaite 8, Stevens 4, McCovan 21, Pelin Derya Bilgiç 4, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2, Merve Uygül 2

LDLC ASVEL: Williams 13, Dietrick 11, Johannes 20, Chartereau 10, Gruda 11, Quevedo 10, Jocyte 3, Ciak 4, Dibanzilua, Tshibuabua 3

1. Periyot: 13-23

Devre: 27-55

3. Periyot: 42-71

Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan LDLC ASVEL, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçen Fransız ekibi, müsabakadan 85-57 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira da maçı salonda takip etti.

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Galatasaray, EuroCup'ta sezonu ikinci tamamladı
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