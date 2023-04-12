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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:32 Son Güncelleme: 12.4.2023 10:34

NBA'de Lakers ve Atlanta Play-offlara kaldı! Lebron James'ten harika performans

NBA’de Lakers ve Atlanta Play-offlara kaldı! Lebron James’ten harika performans

NBA'de normal sezon sona erdi ve bu gece play-offlara kalan 2 takım da belli oldu. Play-in maçlarında karşı karşıya gelen Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves ve Atlanta Hawks-Miami Heat maçlarında kazanan Lakers ve Atlanta oldu. Lakers'ta Lebron James'in performansı dikkat çekti.

NBA'de normal sezonun sona ermesinden sonra gözler play-off maçlarına çevrildi. Gecede, Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves ve Atlanta Hawks-Miami Heat maçları oynandı.

BATI'DA LAKERS PLAY-OFFLARA KALDI

NBA'de Batı Konferansı 7-8 play-in mücadelesinde Los Angeles Lakers, son saniyeleri nefes kesen ve uzatmalara giden maçta rakibi Minnesota Timberwolves'u 108-102 mağlup ederek play-offlara kalma hakkı elde etti.

Lakers, ilk turda Memphis Grizzlies ile karşı karşıya gelecek. Timberwolves ise 8. sıradan playoff yapabilmek için Pelicans – Thunder maçının kaybedeniyle karşılaşacak.

Bu sezon attığı sayılardan sonra NBA tarihinin en skorer ismi olan Lebron James ise geceye damga vurdu ve LeBron James 30 sayı – 10 ribaunt – 6 asistle yıldızlaşırken Anthony Davis 24 sayı – 15 ribaunt – 4 asist – 3 blok – 2 top çalmayla çok yönlü oynadı.

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NBA'de Lakers ve Atlanta Play-offlara kaldı! Lebron James'ten harika performans
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