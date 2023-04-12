NBA’de Lakers ve Atlanta Play-offlara kaldı! Lebron James’ten harika performans

NBA'de normal sezonun sona ermesinden sonra gözler play-off maçlarına çevrildi. Gecede, Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves ve Atlanta Hawks-Miami Heat maçları oynandı.
BATI'DA LAKERS PLAY-OFFLARA KALDI
NBA'de Batı Konferansı 7-8 play-in mücadelesinde Los Angeles Lakers, son saniyeleri nefes kesen ve uzatmalara giden maçta rakibi Minnesota Timberwolves'u 108-102 mağlup ederek play-offlara kalma hakkı elde etti.
Bu sezon attığı sayılardan sonra NBA tarihinin en skorer ismi olan Lebron James ise geceye damga vurdu ve LeBron James 30 sayı – 10 ribaunt – 6 asistle yıldızlaşırken Anthony Davis 24 sayı – 15 ribaunt – 4 asist – 3 blok – 2 top çalmayla çok yönlü oynadı.