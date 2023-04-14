Anadolu Efes’ten Euroleague’ye hüzünlü veda! Monaco’yu yendi turnuvadan elendi...

İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco, farkı eritti. Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou, pota altında etkili olan isimlerdi. Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip, hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.