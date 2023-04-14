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Giriş Tarihi: 14.4.2023 23:51

Anadolu Efes'ten Euroleague'ye hüzünlü veda! Monaco'yu yendi turnuvadan elendi...

AA
Anadolu Efes’ten Euroleague’ye hüzünlü veda! Monaco’yu yendi turnuvadan elendi...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'yu 87-72 yendi ve turnuvaya veda etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'yu 87-72 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco, farkı eritti. Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou, pota altında etkili olan isimlerdi. Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip, hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes, üst üste sayılarla farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61. Anadolu Efes, normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.

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Anadolu Efes'ten Euroleague'ye hüzünlü veda! Monaco'yu yendi turnuvadan elendi...
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