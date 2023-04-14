ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi finale çıktı! Euroleague’de Türk finali...

İkinci periyoda da iyi başlayan Mersin ekibi oldu. Hayes'in sayıları ile farkı açan Yenişehir Belediyesi, periyodun bitimine 7.46 kala farkı 11'e çıkardı: 22-33. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tekrardan eline alan ev sahibi ekip, 2 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 10-3'lük seriyle farkı 4'e kadar indirdi: 32-36. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Mersin ekibi, ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya iki takım da tutuk başlarken Hayes ile ilerleyen bölümde etkili olan Mersin Yenişehir Belediyesi, periyodun bitimine 1.58 kala farkı 12'ye kadar çıkardı: 47-59. Periyodun kalan bölümünde rakibini kendisine yaklaştırmayan Mersin temsilcisi, son periyoda 49-62 önde girdi.

Son periyodun ilk 5 dakikasında rakibinin sadece 4 sayı atmasına izin veren Mersin Yenişehir Belediyesi, farkı 16'ya çıkadar çıkardı: 53-69. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 78-58 mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ, TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı mağlup ederek finale adını yazdıran Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu. İlk defa Dörtlü Final deneyimi yaşayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale yükselerek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bunu başaran 3'üncü Türk takımı oldu.