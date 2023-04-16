Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...

FAMILIA SCHIO, EUROLEAGUE KADINLAR'DA SEZONU 3'ÜNCÜ TAMAMLADI

Öte yandan final karşılaşması öncesinde oynanan 3'üncülük karşılaşmasında kazanan taraf İtalyan ekibi Beretta Familia Schio oldu. Büyük çekişmeye ve heyecana sahne olan karşılaşmada İtalyan temsilcisi, ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı Egle Sventoraite'nin son saniyede gelen üç sayılık isabetiyle karşılaşmadan 59-56 galip ayrılarak organizasyonu 3'üncü sırada tamamlayan ekip oldu. Karşılaşmayı İtalyan ekibine kazandıran Sventoraite, bu sezonki ilk 3 sayılık atış denemesinde isabeti bularak takımına 3'üncülüğü getirdi.

STEWART, FİNALLERDE EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU OLDU

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu.