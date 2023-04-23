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Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:04

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Giannakopoulos'tan Ataman için "hoş geldin" paylaşımı

AA
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Giannakopoulos’tan Ataman için hoş geldin paylaşımı

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'a sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı gönderdi.

Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'u çalıştıracağına dair çıkan iddialara son noktayı koydu.

Yunan takımının başkanı Giannakopoulos, Ataman ile beraber çektirdikleri fotoğrafları "hoş geldin" notuyla paylaştı.

Kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.

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Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Giannakopoulos'tan Ataman için "hoş geldin" paylaşımı
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