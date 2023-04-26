Şampiyon F.Bahçe!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding,Müsabakada rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler ilk çeyreği 24-20 önde geçerken soyunma odasına 44-29 galip gitti. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren (61- 46) Kanarya, maçı 26 sayı farkla kazanıp kupanın sahibi oldu. F.Bahçe bu sonucun ardındanSatou Sabally 23 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist kaydederkenBreanna Stewart ise 14 sayı, 18 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti.