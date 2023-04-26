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Giriş Tarihi: 26.4.2023

Şampiyon F.Bahçe!

Şampiyon F.Bahçe!
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 mağlup ederek serideki 3. maçını da kazandı ve şampiyon oldu. Müsabakada rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler ilk çeyreği 24-20 önde geçerken soyunma odasına 44-29 galip gitti. Üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdüren (61- 46) Kanarya, maçı 26 sayı farkla kazanıp kupanın sahibi oldu. F.Bahçe bu sonucun ardından üst üste 5, toplamda ise 17'nci lig şampiyonluğunu tattı. Satou Sabally 23 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist kaydederken Emma Meesseman 20 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Breanna Stewart ise 14 sayı, 18 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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Şampiyon F.Bahçe!
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