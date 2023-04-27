Fenerbahçe Beko Pire’de tutunamadı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda normal sezonu lider bitiren Olympiakos'a konuk oldu. Pire'deki zorlu mücadelede başa baş bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı önemli savunma hatalarıyla çözülünce güçlü rakibine 79-68 yenildi ve seride 1-0 geriye düştü. Kanarya'nınen skorer ismi 15 sayıylaJohnathan Motley oldu. Dyshawn Pierre de 13 sayı kaydetti. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final- Four'a yükseleceği eşleşmede ikinci maç yarın yineYunanistan'da oynanacak.