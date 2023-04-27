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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Fenerbahçe Beko Pire’de tutunamadı

Fenerbahçe Beko Pire’de tutunamadı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yunanistan’da Olympiakos ile kapışan Fenerbahçe Beko, rakibine boyun eğdi ve seride 1-0 geriye düştü

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda normal sezonu lider bitiren Olympiakos'a konuk oldu. Pire'deki zorlu mücadelede başa baş bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı önemli savunma hatalarıyla çözülünce güçlü rakibine 79-68 yenildi ve seride 1-0 geriye düştü. Kanarya'nın en skorer ismi 15 sayıyla Johnathan Motley oldu. Dyshawn Pierre de 13 sayı kaydetti. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Final- Four'a yükseleceği eşleşmede ikinci maç yarın yine Yunanistan'da oynanacak.

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Fenerbahçe Beko Pire’de tutunamadı
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