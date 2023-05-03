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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:07

Los Angeles Lakers, Golden State’i yenerek seriye galibiyetle başladı!

İHA
Los Angeles Lakers, Golden State’i yenerek seriye galibiyetle başladı!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 117-112’lik skorla mağlup etti. Gecenin diğer maçında Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında New York Knicks, evinde Miami Heat’i 111-105’lik skorla mağlup etti ve seride durumu eşitledi.

NBA play-off'larında heyecan 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ilk maçında Los Angeles Lakers, konuk olduğu geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 117-112 yendi ve seriye galibiyetle başladı. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaund ve 5 asist, LeBron James de 22 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asisti, Klay Thompson'un da 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin 2. maçı, 4 Mayıs'ta yine Golden State'in sahasında yapılacak.

KNİCKS, HEAT KARŞISINDA SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında New York Knicks, evinde Miami Heat'i 111-105'lik skorla mağlup etti ve seride durumu eşitledi. Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaund, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaund, R. J. Barrett de 24 sayı ve 3 asistle mücadele etti.

Heat'te ise Caleb Martin 22 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent 21 sayı, 5 asist ve Max Strus da 17 sayıyla oynadı. Serinin 3. karşılaşması, 6 Mayıs'ta Miami'de oynanacak.

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