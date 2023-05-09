Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Dörtlü Final’e kalamadı

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Tonye Jekiri'den oluştu. Karşılaşmaya Papanikolaou'nun etkili oyunuyla başlayan Olympiacos'a, Fenerbahçe Beko Jekiri'nin sayılarıyla cevap verdi: 7-4. Periyodun ilerleyen bölümünde kısa oyuncuları devreye sokan Fenerbahçe, Dorsey ve Guduric'in üç sayılık isabetleriyle periyodun bitimine 3.11 kala skoru eşitledi: 13-13. Periyodun bitimine 0.3 saniye kala Papanikolaou'nun 2 sayılık isabetinin yanında bir de serbest atışı sayıyla çevirmesiyle Yunan ekibi ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.